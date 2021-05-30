شكرا لقرائتكم خبر عن من معجب إلى معشوقهم الأول.. الكاف يرصد تحول علاقة موسيمانى بجماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لكأس السوبر الأفريقى التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التحول الكبير الذى طرأ على علاقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من معجب بجماهير المارد الأحمر لمعشوق لهم. ونشرت الصفحة فيديو لموسيمانى وعلقت قائلة، "2020 يصورهم إعجابًا بهم كمدرب لصن داونز..و2021: يتغنون باسمه فى المدرجات مدربًا للأهلي".

واقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، هذا الموسم. وحقق موسيمانى 4 ألقاب مع النادي الأهلي حتى الآن في أقل من عام، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري، وعلى الرغم من أن البطولة كانت محسومة في عهد فايلر إلا أنه احتسبت له، كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك في نهائي القرن، كما تُوج بلقب كأس مصر مع الأهلي على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين في بطولة كأس السوبر الأفريقي لتكون البطولة الرابعة لموسيماني منذ توليه قيادة الأهلي.

وأصبح بيتسو موسيماني قريبًا من تحقيق لقبه الخامس، في ظل قيادته للمارد الأحمر ليعادل رقم مانويل جوزيه مع الأهلى بتحقيق 5 ألقاب في موسم واحد.

ويتبقى للجنوب أفريقي موسيماني كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش الذي لم يتم الاستقرار على موعده حتى الآن، ليكمل الخماسية التاريخية مع الأحمر هذا الموسم.