شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى ينهى البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلى، البرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الطبى للدراويش للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، والذى أبعده عن مباريات الفريق طوال الماضية، ومن المقرر أن يتحدد موقف اللاعب من المشاركة فى المباريات المقبلة على ضوء المردود الذى سيقدمه فى التدريبات الجماعية عقب عودة الدراويش من الإجازة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة 26 لمسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الأربعاء المقبل استعدادا لاستئناف منافسات المسابقة.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.