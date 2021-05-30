شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب محمد هاني 3 أسابيع للإصابة فى الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع للتعافى من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ لاعب الأهلى تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي من أجل التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان والتى أقيمت أمس الأول على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب السوبر الأفريقى للمرة الـ7 فى تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.