شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة 48 ساعة بسبب إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة فى كأس مصر والمقرر لها يوم 2 يونيو المقبل لمدة 48 ساعة، بسبب إصابات كورونا التى ضربت الفريق السماوى بعد رحلة نيجيريا الأخيرة.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام والتى كان مقررا لها اليوم، الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز، وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي، قبل أن يتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

من جهته، قال هاني سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، "حتى الآن لدينا 13 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني، وهناك لاعبون مسحتهم سلبية، ولكن توجد عليهم أعراض كورونا، وتواصلنا مع اتحاد الكرة وأبلغناهم بما حدث ومشكورا تم تأجيل اللقاء اليوم وعندنا ماتش يوم 2 يونيو أمام سموحة، ولكن اللى أنا شايفه إن العدد هيزيد لأن الأعراض متزايدة، واتحاد الكرة ينتظر مسحات بيراميدز لحسم مصير مباراة سموحة".