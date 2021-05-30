شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على عودة عمار وعبد القادر.. وتحفظ على موقف "الغزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى، بشكل شبه نهائي، على إعادة الثنائى أحمد عبد القادر "حمدى" وعمار حمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما نال الثنائى إعجاب وإشادة الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسومانى.

وتتجه النية بشكل كبير لإعادة أحمد عبد القادر الذى يُقدم عروضاً جيدة مع سموحة، ونفس الأمر مع عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى، وإن كانت الأسابيع الأخيرة من بطولة الدورى هذا الموسم سيكون لها الدور الأكبر والرسمى فى حسم مصير الصفقتين وعودتهما للقلعة الحمراء.

فى الوقت نفسه، لا يتحمس مسئولو الأهلى لفكرة إعادة عمرو جمال مهاجم الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش، ورغم أن "الغزال" يُقدم عروضاً جيدة مع طلائع الجيش وبات أحد هدافى الدورى هذا الموسم، إلا أن فرص عودته للأهلى بنهاية الموسم الجارى تبدو صعبة للغاية.

ويستعد الأهلى الفترة المقبلة لخوض منافسات كأس مصر حيث يخوض مباراة إنبى فى كأس مصر الجمعة بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقى أمس الأول، الجمعة، بالفوز على نهضة بركان المغربي.