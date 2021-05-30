شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لجراحة الرباط الصليبى اليوم بأحد مستشفيات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى الحالى والأهلى السابق، لجراحة الرباط الصليبى اليوم، الأحد، بأحد المستشفيات بالقاهرة، وكانت الجراحة قد تم تأجليها منذ أسبوع لوجود تورم بالركبة الأمر الذى جعل الطبيب يؤجل العملية إلى اليوم.

وأجرى محمد مصيلحى، رئيس النادى السكندرى، اتصالا باللاعب للرفع من حالته المعنوية، وطالب الجهاز الطبى بتوفير كل الرعاية له، كما أجرى الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اتصالا هاتفيا باللاعب للاطمئنان عليه.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب. ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته. وتمنت جماهير الاتحاد الشفاء للاعب والعودة السريعة للملاعب، كما دعمت الصفحة الرسمية للنادي عاشور، وكتبت: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أصيب خلال مباراة المصري البورسعيدى.



الطبيب يتابع حالة عاشور



تجهيز حسام عاشور للعملية



حسام عاشور يستعد للخضوع لجراحة الصليبى