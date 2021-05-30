شكرا لقرائتكم خبر عن 300 لاعب ولاعبة يشاركون ببطولة كأس العالم للجمباز بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن 25 دولة أكدت مشاركتها فى منافسات كأس العالم للجمباز الفني، وبإجمالى 300 لاعب ولاعبة، بالبطولة التى تستضيفها مصر يونيو المقبل، ما هو إلا إعلان من العالم أجمع بقدرة مصر على التنظيم.

وأعرب صبحي عن سعادته باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز والذى يقام على أرض مصر لأول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة لسمعة مصر ومكانتها الجيدة فى تنظيم مختلف الأحداث الرياضية، خاصة فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على تواصل بصفة دائمة من أجل خروج الحدث بالصورة الملائمة بإسم ومكانة مصر الدولية.

وأكد الوزيرأن الرياضة المصرية تشهد طفرة في ظل الدعم المتواصل من القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الرياضة المصرية والرياضيين في مختلف المجالات.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بصالة ستاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات، والمقرر لها خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021، يرافقه اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة والدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز وياسر زايد مدير البطولة والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للإتحاد.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفد الاتحاد الدولي للجمباز، بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والدكتورة نهي عبد الوهاب عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، للوقوف علي كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات بديوان عام الوزارة.



