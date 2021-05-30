شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب أفشة لمدة أسبوعين لإصابته بجزع فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

وأضاف عبد الحفيظ، أن «أفشة» سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، فى لقاء السوبر الإفريقى الذى توج به الأهلى بعد الفوز بثنائية نظيفة.

من ناحية أخرى، اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الجونة على تسديد مليون دولار خلال يونيو المقبل، تمثل القسط الثانى من قيمة صفقة الكونغولى بواليا مهاجم الأهلي.

وانتقل بواليا من الجونة للأهلى فى يناير الماضى مقابل مليونى دولار ،وقام مسئولو الأهلى بتسديد مليون دولار للجونة بعد أسابيع من إتمام الصفقة وتم الاتفاق على تسديد المليون دولار الأخرى فى يونيو المقبل أى بعد أيام قليلة.

ويواجه بواليا شبح الرحيل عن الأهلى الفترة المقبلة لعدم نجاحه فى إثبات مستواه طوال الفترة المقبلة، ويأتى موعد تسديد القسط لثانى من صفقة بواليا فى توقيت بات فيه رحيل بواليا من القلعة الحمراء أمراً شبه مؤكد، حيث استقر الجهاز الفنى على رحيل اللاعب الذى لم يثبت نفسه مع الفريق طوال هذه الفترة الماضية.

ويُرحّب الأهلى بعودة بواليا للجونة أو الانتقال لأى نادٍ آخر بعدما اتفق الجميع فى الأهلى على رحيله فى الصيف الجاري.