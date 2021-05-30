شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أميرة محمد لاعبة الطائرة: هوايتى الرسم وبحب هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أميرة محمد" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى أندية 6 أكتوبر والقاهرة والمنيا، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرسم.

البيتزا.

محمد رمضان.

محمد حماقى.

فنانة.

لا بتجاهل.

هنا الزاهد.

الكاجوال.

الأفضل يكون رياضى.