شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أميرة محمد لاعبة الطائرة: هوايتى الرسم وبحب هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أميرة محمد" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى أندية 6 أكتوبر والقاهرة والمنيا، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
البيتزا.
من نجمك المفضل؟
محمد رمضان.
من مطربك المفضل؟
محمد حماقى.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
فنانة.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا بتجاهل.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
هنا الزاهد.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟
الأفضل يكون رياضى.