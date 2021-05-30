شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يحتفظ بصدارة الدورى بالفوز على الجونة بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم، يلتقى فريق الزمالك مع الجونة فى إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى باستاد خالد بشارة. وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك مع الجونة فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى، وأقيمت فى يناير الماضى باستاد بتروسبورت وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ليرتفع وقتها رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من.. في حراسة المرمى.. محمد عواد، في الدفاع.. محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد.. في وسط الملعب.. محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.. وسيف الجزيرى فى الهجوم.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهما، كما حذر الخواجة الفرنسي لاعبى فريقه من التهاون أو التراخى والاستسلام للاجهاد أمام الجونة، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على الأهلى صاحب المركز الثانى والذى لم يخوض مؤجلاته حتى الأن.