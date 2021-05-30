شكرا لقرائتكم خبر عن 253 مليون جنيه القيمة التسويقية لمحترفى الأهلى والزمالك بالإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إجمالى القيمة التسويقية لمحترفى القطبين "الأهلى والزمالك" فى الإيجيبشيان ليج إلى 12 مليوناً و650 ألف يورو، ما يعادل 253 مليون جنيه مصرى، مقسمة على 5 محترفين فى القلعة البيضاء ومثلهم فى القلعة الحمراء.

وبلغت التقيمة التسويقية لمحترفي الزمالك 6 ملايين و400 ألف يورو، ما يعادل 128 مليون جنيه مصرى، حيث بلغت قيمة الدولى التونسى فرجانى ساسى إلى 2 مليون و200 ألف يورو، ومثله أشرف بن شرقى الذى يتساوى معه فى نفس القيمة.

بينما إحتل المغربى حميد أحداد المرتبة الثانية فى القيمة التسويقية لمحترفين الزمالك بمبلغ 800 ألف يورو ومن بعده سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى اللذين تساويا فى القيمة بواقع 600 ألف يورو لكل منهما.

أما على صعيد القلعة الحمراء، فبلغت القيمة التسويقية للمحترفين 6 ملايين و250 ألف يورو ما يعادل 125 مليون جنيه، وجاءت القيمة التسويقية للمالى أليو ديانج 2 مليون يورو ثم للمغربى بدر بانون مليون و500 ألف يورو، يليه التونسى على معلول بمليون و 400 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة جونيور أجاى مليون يورو.

فيما يعد الكونغولى والتر بواليا أقل لاعب من حيث القيمة التسويقية فى القطبين مقارنة بباقى المحترفين فى ظل بلوغ قيمته التسويقية 350 ألف يويو فقط.

ويعد ثنائى الزمالك ساسى و بن شرقى الأعلى فى القيمة التسويقية وسط محاولات لنادى الزمالك إلى وصول لحل وسط من أجل التجديد للاعب واستمراره فى صفوف الفريق.