شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد الخامسة مساءً موعدًا للمحاضرة الأخيرة قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بفندق الإقامة بمعسكر الفريق في الجونة، استعدادا للمباراة المرتقبة فى التاسعه مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويشرح المدير الفنى خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، ويمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتنفيذها بالمباراة.

ويتولى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، قيادة الفريق من المنطقة الفنية فى مباراته أمام الجونة، فيما يتواجد الفرنسى باتريس كارتيرون فى المدرجات، بعدما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة معاقبته بالإيقاف، على خلفية أحداث مباراة الإسماعيلى ببطولة كأس مصر.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلى بكأس مصر، وهو ما سبق وأشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق وفقا للائحة.

الزمالك يدخل مباراة الجونة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز فى 16، وتعادل فى 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء فى المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.