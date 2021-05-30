شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ملف تجديد عقد فرجانى ساسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف تجديد الزمالك عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأبيض، هو حديث الشارع الرياضى بين جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن ساسى يعد من الركائز الأساسية بالفريق، ويحظى بحب جماهيرى كبير.

ومنحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ساسى جزءًا من مستحقاته المالية المتأخرة، لإبداء حسن النية فى رغبة الإدارة لحسم ملف التجديد، كما وعدت اللجنة اللاعب بمنحه باقى مستحقاته المتأخرة فى حال الموافقة على التجديد، مع منحه مقدم التعاقد الجديد.

وكان من المفترض أن تعقد اللجنة جلسة مع فرجانى ساسى عقب مواجهة الجونة المقرر لها مساء اليوم، الأحد، على ملعب خالد بشارة لحسم ملف التجديد، إلا أن اللاعب سافر إلى تونس مستغلاً إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، على أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده يوم 2 من الشهر المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الزمالك استقر على العرض المالى الذى سيقدمه لفرجانى ساسى ويصل إلى مليون و800 ألف يورو فى الموسم، على أن يتم توفير الفارق المالى بين عرض الزمالك وطلبات اللاعب عن طريق حملات إعلانية يقوم اللاعب بتصويرها، كنوع من أنواع الترضية لفرجانى ساسي.

كما يتضمن عرض الزمالك جدولة زمنية محددة لمستحقات اللاعب القديمة والتى تصل إلى 650 ألف يورو، وهى العقبة الأولى فى ملف تجديد فرجانى ساسي.

وغادر ساسى القاهرة دون أن يحسم ملف تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما دفع إدارة الزمالك لمطالبة اللاعب بإعلان موقفه النهائى من التجديد، وعدم المماطلة، كما قررت الإدارة عقد جلسة مع فرجانى عقب عودته من تونس على أن تكون الجلسة غير مرتبطة بوجود وكيل أعماله حتى يتم الانتهاء من عملية التفاوض بشكل سريع وتحديد وجهة اللاعب المقبلة بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال محمد الأتربى نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك: "نرغب فى التجديد لساسى فهو لاعب مهم للفريق، ولكن بشرط أن يكون البقاء هو رغبته، وأن يكون التجديد بطلبات مشروعة تستطيع اللجنة تلبيتها".