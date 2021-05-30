شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: استمرار بواليا بالأهلى صعب.. وأؤيد الإدارة فى موقف محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدير الفنى لفريق سيراميكا، أنه طلب من إدارة النادى تدعيم الفريق فى بعض المراكز، لتحقيق طموح وأهداف الجهاز الفنى واللاعبين، والمنافسة فى مراكز متقدمة بجدول ترتيب الدورى.

وقال مدرب سيراميكا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "طلبت من الإدارة بعض التدعيمات للفريق، لأن هدفنا التواجد فى المربع الذهبى، ومن ثم المشاركة الأفريقية".

وأضاف ضياء السيد أن استمرار والتر بواليا بالنادى الأهلى صعب، فى ظل الضغط الذى يتواجد على اللاعبين فى مثل الأندية الكبرى الأهلى والزمالك، ولكن سيكون مستواه جيداً فى الأندية الأخرى بخلاف المارد الأحمر.

وعن بيع محمد إبراهيم أو شادى حسين لاعبا الفريق، قال المدير الفني، إذا قررت الإدارة بيع اللاعبين فهو مع قرار الإدارة، وليس لدى مشكلة من حيث المبدأ، خاصة أن الفريق به عدد كبير من اللاعبين يستطيعون تحقيق طموح سيراميكا.

سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.