شكرا لقرائتكم خبر عن عيد يقود الجبهة اليمنى وزيزو بجوار روقا فى تشكل الزمالك المتوقع أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة الجونة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري، وهو يعانى من عدد كبير من الغيابات، ما بين إيقافات وإصابات، الأمر الذى يضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى فى حيرة بسبب التشكيل الذى سيخوض به اللقاء.

وتعرض الدولى التونسى فرجانى ساسي وأشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي للإيقاف، مع استمرار غياب طارق حامد للإيقاف أيضًا، وتعرض حازم إمام ومروان حمدى للإصابة، واستمرار غياب محمود علاء والمغربى حميد أحداد للتأهيل.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة، في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهم

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى.. محمد عواد، في الدفاع.. محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد.. في وسط الملعب.. محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.. وسيف الجزيرى فى الهجوم.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18 هدفا، فيما يدخل الجونة اللقاء وهو في المركز الـ12، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.