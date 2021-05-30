شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الزمالك مع صافرة الحكم محمود ناجى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك أمام الجونة، والتى تقام فى الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز. ويتكون الطاقم التحكيمى من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد أول"، أحمد لطفي "مساعد ثان"، أحمد صالح "حكم رابع"، عمرو الشناوى "حكم فيديو"، وأحمد حمدى "مساعد حكم فيديو".

وسبق لمحمود ناجى أن أدار مباراتين للفريق الأببض، الأولى أمام حرس الحدود في الموسم الماضى، وفاز الزمالك بهدفيبن مقابل هدف، واللقاء الثانى والأخير أمام سيراميكا في الموسم الجارى ، وبالتحديد مارس الماضى ، و انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.