شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى ينتهى 30 سبتمبر إذا رفضت الأندية اقتراح إنهائه فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن مسابقة الدورى العام هذا الموسم ستنتهى على أقصى تقدير يوم 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد من البداية لانتهاء المسابقة، قبل أن يقترح اتحاد الكرة على الأندية انتهاءه فى أغسطس المقبل.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الجبلاية حاولت إقامة بعض المؤجلات خلال فترة التوقف الدولى فى يونيو المقبل، لكن الأندية رفضت اللعب بدون لاعبيها الدوليين الذين انضموا لمنتخبات بلادهم فى المعسكر المقبل، لافتاً إلى أنه من حق بعض الأندية أن تطلب إقامة المؤجلات قبل خوض مبارياتها من منطلق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف مسؤولو الجبلاية أنه لا نية مطلقا لإلغاء الدورى، ولكن الجبلاية تسعى لإنهاء الموسم الحالى مبكرا لتفادى أزمات ذلك فى المواسم المقبلة، ولكن اذا لم ينته الموسم فى أغسطس سينتهى فى 30 سبتمبر.

وتعقد اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، اجتماعا غدا برؤساء أندية الدورى الممتاز للمرة الثالثة، من أجل مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمباريات الدوري الفترة المقبلة، وأيضا مناقشة المباريات المتبقية من كأس مصر، وموعد استئناف البطولة.

كما تضمنت الدعوة التي أرسلتها الجبلاية للأندية، أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة الموقف الخاص بلقاح كورونا، وحصول الأندية عليه توفيرا للنفقات بدلاً من إجراء مسحات كل عدة أيام.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يوجه فيها اتحاد الكرة الدعوة لرؤساء الأندية، من أجل مناقشة موقف الدوري؛ بسبب ضغط المباريات ولعب البطولة بدون اللاعبين الدوليين.