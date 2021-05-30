شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة سموحة والمقاولون العرب فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

2_ يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.

3_يدير مباراة سموحة والمقاولون العرب طاقم تحكيم مكون من :"أحمد العدوي "حكم ساحة"- سيد حسن "مساعد أول"- كريم السعيد "مساعد ثان"- كريم الدمرداش "حكم رابع"- محمود البنا "حكم فيديو"- عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

4_يدخل الفريق السكندرى مباراة اليوم، بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

5_تاريخيا تحمل مواجهة اليوم رقم (19) بين الفريقين فى مسابقة الدوري، فى المواجهات السابقة، حقق ذئاب الجبل خمسة انتصارات وحقق سموحة مثلهم، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، كما شهدت المواجهات السابقة تسجيل 44 هدفا بواقع 21 هدفا للمقاولون العرب مقابل 23 لسموحة.

6_أول مواجهة بين الفريقين جاءت فى الأسبوع الثامن "الجمعة الأول من أكتوبر 2010" بالجبل الأخضر، وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

7_أخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة الثامنة لدوري هذا الموسم والتى أقيمت فى 26 يناير 2021 على ستاد المقاولون العرب ، سجل ثنائية سموحة أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى وسجل هدف الذئاب الوحيد باسم على.