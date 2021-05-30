شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: 4 انتصارات للإنتاج الحربى تغير مسار الفريق بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه يحتاج لأربعة انتصارات لتعديل مساره بجدول الدورى، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الفوز بيجيب فوز ونحن فى حاجة لتحقيق أربعة انتصارات ووقتها سيتحول مسار الفريق تماماً من القاع للوسط وننجو من هذه الدوامة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "كلنا ثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى على تعديل وضع الفريق، خاصة أن الإنتاج فريق كبير ينقصه فقط استعادة الثقة وعودة التوفيق ".

وتابع، "مواجهة إنبى صعبة للغاية ولكن عودة الثلاثى محمد طلعت ومامادو انياس ومحمد سوستة قادرة على تعديل شكل الفريق نسبياً".

ويستضيف إنبى نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه 42 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.