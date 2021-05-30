تعرف على موعد مباراة الجونة والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

مباراة صعبة ينتظرها نادي الزمالك في الدوري المصري، عندما يواجه نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الـ25.



ويعاني الزمالك من سلسلة من الغيابات خلال المباراة، أبرزها يتعلق باللاعبين التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الإسماعيلي.

الزمالك يحل ضيفا على الجونة، الأحد، على ملعب خالد بشارة، في الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة ستكون منقولة عبر قنوات "أون تايم سبورتس".

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام الأهلي صاحب المركز الثاني، غير أن الأخير لعب 5 مباريات أقل.