شكرا لقرائتكم خبر عن كرة يد| نيم الفرنسي يتأهل للدوري الأوروبي بمشاركة 2 من منتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق نيم لكرة اليد في الفوز على فريق إيفري في إطار منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لكرة اليد للموسم الحالي 2020/2021.

واستطاع فريق نيم إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة (27-35).

ويضم نيم الفرنسي بين صفوفه ثنائي المنتخب الوطني محمد سند وأحمد هشام دودو، واللذان تألقا في مباراة أمس، إذ سجل سند 7 أهداف، وسجل دودو هدفين.

وبهذا الفوز ضمن فريق نيم الفرنسي التواجد في بطولة الدوري الأوروبي لكرة اليد للموسم القادم 2021-2022 بعد حجز مقعده رسميًا قبل نهاية الدوري الفرنسي بجولتين.

وقد أثبت سند قدراته أمام العالم في ريو دي جانيرو 2016 بإحراز 18 هدف لصالح المنتخب المصري في 5 مباريات، وانضم صاحب الـ29 عاما إلى نيم الفرنسي 2017، وحصل على لقب أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020.

وانضم أحمد السيد دودو إلى نيم مؤخرًا في يناير 2020، واختاره الاتحاد الدولي كأفضل لاعب في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت بمقدونيا عام 2019، كما حصل صاحب الـ20 عاما على كأس العالم للشباب رفقة المنتخب الوطني.

ويذكر أن سند ودودو لم ينضما إلي معسكر المنتخب الوطني المقام بالغردقة حاليًا للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، حيث أن المعسكر لم يضم اللاعبين الدوليين نظراً لالتزامهم باستكمال بطولات الدوريات الاوروبية واكتفي المدير الفني باروندو جارسيا، بضم اللاعبين المحليين الذين انتهي موسمهم الشهر الماضي.

وكانا الثنائي ضمن فريق الفراعنة في بطولة العالم الأخيرة والتي حصل بها على المركز السابع بعد الخسارة من الدنمارك في ربع النهائي برميات الترجيح.