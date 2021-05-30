شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان يفوز بوصافة «كاليفورنيا برو» لكمال الأجسام.. وحسن مصطفى ثالثًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنجاز جديد حققه البطل محمد شعبان نجم مصر وفريق «KO Squad» في كمال الأجسام للوزن المفتوح، بعدما نجح في الفوز بالمركز الثاني في بطولة «California pro»، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدم شعبان نموذجًا جديداً للأبطال المصريين المتألقين في اللعبة في السنوات الأخيرة، بعد الإنجاز الرائع لبيج رامي بطل مستر أولمبيا 2020، البطولة الأقوى والأهم في عالم المحترفين في كمال الأجسام.

ويأتي أهمية إنجاز محمد شعبان في أنه حقق مركز متقدم في ظل قوة المنافسين على واحدة من أهم البطولات حول العالم بخلاف أنها مؤهلة لمستر أولمبيا 2021 المقرر إقامتها بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام في شهر أكتوبر المقبل.

الأسد المصري محمد شعبان ظهر بمستوى متميز للغاية استحق عليه الفوز باللقب ونافس حتى اللحظات الأخيرة من البطولة، وفي النهاية منح الحكام لقب «California pro» للأمريكي باتريك مور القادم من ولاية تكساس، والذي لم يكن أفضل من شعبان بشهادة كل الحاضرين.

البطولة شهدت إنجازاً آخر بعدما نجح البطل حسن مصطفى في التفوق على باقي المنافسين وفاز بالمركز الثالث وهو نفس المركز الذي فاز به نجم فريق «KO Squad» في بطولة «New York Pro» قبل أيام.

المركز الرابع أيضًا كان من نصيب البطل المصري محمد الإمام بعدما ظهر هو الآخر بمستوى جيد نال عليه إشادة الكثيرين من متابعي البطولة في تأكيد جديد على امتلاك أبطالنا المصريين جينات متميزة للغاية في كمال الأجسام.

وعقب انتهاء فعاليات البطولة هنأ إسلام قرطام مؤسس فريق «KO Squad» محمد شعبان على الإنجاز الذي حققه مؤكداً أنه كان يستحق اللقب، كما وجه التهنئة للبطل المصري حسن مصطفى صاحب المركز الثالث مشيداً بأداء الثنائي ومعهم محمد الإمام اللاعب المصري الثالث الذي فاز بالمركز الرابع.

يبقى أن محمد شعبان ابن قرية المعصرة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، صاحب رحلة كفاح حقيقية في رياضة كمال الأجسام، فهو من مواليد 3 مايو1988، بدأ مشواره كلاعب هاو عام 2014، وكان يعمل وقتها في ورشة نجارة لتقطيع الأخشاب، ورغم أنه كان متميزاً في مهنته وافتتح ورشة صغيرة خاصة به، إلا أنه قرر ترك هذا المجال نهائياً 2015 وتفرغ للعبة التي عشقها بجنون.

محمد شعبان سافر بعدها للكويت وشارك لأول مرة في بطولة مستر اوليمبيا الكويت 2016، وحصل على المركز الثاني، ثم واصل تألقه وحصد المركز الأول في بطولة ارنولد كلاسيك، والمركز الثاني «بطل الأبطال» وحصل على بطاقة الاحتراف.

بعدها تألق محمد شعبان في بطولات المحترفين وفاز بالمركز الثالث في بطولة إسبانيا بعد تعرضه للإصابة، ثم جاء في المركز الثاني في بطولة مستر أولمبيا بالأردن.

وفاز شعبان بالمركز الثالث في بطولة رومانيا للمحترفين في الوزن المفتوح، ثم المركز الأول في بطولة البرتغال للمحترفين 2019، ليشارك في نفس العام في مستر أولمبيا ويحتل المركز التاسع عشر.

وواصل البطل المصري تجهيزاته من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية للمنافسة على البطولات والعودة مرة أخرى إلى مسرح مستر أولمبيا هذا العام ليفوز بالمركز الثاني في بطولة «California pro 2021» في أولى مشاركاته في 2021.