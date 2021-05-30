شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يعلن تفاصيل إصابته في نهائي دوري الأبطال: كسر في الأنف و«الحجاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مسا أمس، وغادر على إثرها مباراة فريقه ضد تشيلسي في نهائي دوري الأبطال.

وغادر دي بروين المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 60 بعد اصطدامه مع روديجير مدافع تشيلسي، وذلك في اللقاء الذي انتهى بفوز تشيلسي 1-0، وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021.

وكتب دي بروين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مرحبا شباب عدت للتو من المستشفى. تشخيصي هو كسر عظم الأنف الحاد وكسر في الحجاج الأيسر (عظمة أسفل العين). أشعر بخير الآن. من الواضح أننا مازلنا نشعر بخيبة أمل بشأن الأمس لكننا سنعود».

إصابة دي بروين خلال مباراة مانشستر سيتي و تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

إصابة دي بروين خلال مباراة مانشستر سيتي و تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا