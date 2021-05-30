شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينضم للمنتخب المغربي للمحليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشار تقرير موقع «le360 سبور» أن حسين عموتة مدرب المنتخب المغربي للمحليين قرر ضم بدر بانون مدافع النادي الأهلي.

وأوضح التقرير أن عموتة وجه الدعوة لبانون للانضمام إلى التجمع التدريبي المقرر انطلاقه من 3 وحتى 11 من شهر يونيو المقبل.

ويستعد المنتخب المغربي للمحليين لبطولة كأس العرب الذي يقام بقطر نهاية هذا العام، بمشاركة اللاعبين المحليين ومحترفي الدوريات العربية.

وكان وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قد أوضح سبب عدم استدعاء بدر بانون لقائمة المنتخب في الأجندة الدولية، بينما شهدت القائمة تواجد أشرف بنشرقي جناح الزمالك لمواجهتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 8 و12 من شهر يونيو المقبل.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي:«بدر بانون مدافع جيد ويتميز بتقنيات فنية، ولكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة»

وأضاف: «عدم استدعاء بانون، لا يعني أنه خارج حساباتي، فأنا أتابعه بشكل مستمر، وأتوصل دائما بإحصائياته ومستجداته كغيره من اللاعبين الآخرين»

وتابع: «الأسماء التي استدعيتها في مركز الدفاع، تستحق تواجدها كذلك، في ظل احتكاكها بأندية ولاعبين بمستويات عالمية، ووتيرة لعب مرتفعة بتنافسية أعلى»

والجدير بالذكر أن بانون خاض 27 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف، بينما ارتدى قميص منتخب المغرب في 7 مناسبات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.