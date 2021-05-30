شكرا لقرائتكم خبر عن باول يقود تريل بليزرز لإدراك التعادل مع ناجتس بالأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتلاند - رويترز

سجل نورمان باول 29 نقطة ليفوز بورتلاند تريل بليزرز 115-95 على دنفر ناجتس في المباراة الرابعة من المرحلة الأولى للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأدرك تريل بليزرز التعادل 2-2 في سلسلة القسم الغربي، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وقبل إقامة المباراة الخامسة في دنفر مساء يوم الثلاثاء.

وأضاف سي.جي ماكولوم 21 نقطة وسجل يوسف نوركيتش 17 نقطة، كما أحرز داميان ليلارد عشر نقاط ومرر عشر كرات حاسمة، وساهم كارميلو أنطوني بتسجيل 12 نقطة في عيد ميلاده 37، ليفوز تريل بليزرز.

وسجل نيكولا يوكيتش عملاق دنفر 16 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، فيما أضاف مونتي موريس وفاكوندو كامباتسو 12 نقطة لكل منهما، لكن ذلك لم يكن كافياً لكي يحقق الفريق الانتصار.

وفرض بورتلاند تفوقه من البداية وحتى النهاية، حيث تقدم بثماني نقاط مع نهاية الربع الأول، ورغم أن ناجتس تعادل 36-36 في الربع الثاني، فقد استعاد تريل بليزرز التفوق بعشر نقاط قبل الاستراحة.

وأهدر ناجتس 11 من أول 13 محاولة في النصف الثاني، منها خمس رميات ثلاثية متتالية، ليفرض بورتلاند سيطرته ويحسم المباراة.