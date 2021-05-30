شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يستعد بقوة لمواجهة ماليزيا الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تحضيراته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي ستنطلق، اعتباراً من الخميس، حين يواجه الأبيض نظيره المنتخب الماليزي في استاد زعبيل.

ويؤدي منتخبنا تدريباته بكل قوة وجدية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك الذي وضع برنامجاً متكاملاً للتصفيات يشمل محاضرات نظرية وفيديو واجتماعات فردية مع اللاعبين وتدريبات في صالة الجيم بالفندق، إلى جانب الحصص التدريبية التي تشهد مشاركة جميع اللاعبين الذين باتوا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لخوض غمار التصفيات.

وشهدت تدريبات، السبت، حضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي وأحمد يوسف بن درويش عضوي مجلس الإدارة.

بدء تطبيق نظام الفقاعة الطبية

من جهة أخرى، سيتم البدء بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع وفود المنتخبات المشاركة والمنظمين للتصفيات والحكام والمعنيين اعتباراً من الأحد، حتى نهاية التصفيات، حيث سيخضع الجميع لفحوص دورية ومستمرة، وستقتصر عملية الحركة من مقر إقامة الوفود إلى ملاعب التدريب والمباريات فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للمنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحكام وكل المنظمين، خاصة أن التجربة شهدت نجاحاً باهراً خلال استضافة الشارقة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا مؤخراً.

كما قام اتحاد كرة القدم بتخصيص فرق عمل مختلفة لمتابعة تطبيق نظام الفقاعة الطبية والبروتوكول الصحي المعتمد من الجهات المختصة بالدولة، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي الذي أشاد بهذه الخطوة التي تسهم في نجاح التصفيات.