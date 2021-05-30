تقارير: ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول يخطط لتمديد عقود ستة لاعبين وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، مشيرةً إلى أن النادي يستهدف تدعيم الصفوف بمهاجمين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ليفربول يتطلع لتمديد عقود كل من المدافع فيرجيل فان دايك، الحارس أليسون بيكر، الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وآندي روبيرتسون، فابينيو، بالإضافة إلى محمد صلاح.

وأوضحت "ميرور" أنه على الرغم من أن صلاح لن ينفي التكهنات المثارة حول رحيله عن ليفربول، إلا أن مسؤولي النادي ما زالوا واثقين من قدرتهم على الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وأضافت أن ليفربول سيخوض محادثات لتمديد عقد محمد صلاح هذا الصيف، حيث تستهدف إدارة النادي ربط اللاعب بعقد جديد بعد ارتباطه بالانتقال لريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن ليفربول ينوي في الوقت نفسه التعاقد مع مهاجمين جدد لتدعيم الخط الأمامي الذي يقوده صلاح، حيث يستهدف النادي التعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد البالغ سعره 17 مليون جنيه إسترليني.

وتألق صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي بتسجيل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصل على المركز الثاني بعد هاري كين في سباق الحذاء الذهبي لبريميرليج.

يُذكر أن محمد صلاح يتبقى عامين في عقده مع ليفربول، حيث ينتهي في 30 يونيو 2023.