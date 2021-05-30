عضو الأهلي: الجيل الحالي أثبتوا أنهم رجال على قدر المسئولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجيل الحالي لفريق الكرة أثبتوا أنهم رجال على قدر المسئولية، ولقطة اللاعبين مع محمود الخطيب، رئيس النادي، في السوبر الأفريقي، تعكس مؤازرة بيبو الدائمة معنويا للفريق.

وتُوج الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي، بفوزه على نهضة بركان بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وقام لاعبو الأهلي بإهداء ميدالياتهم الذهبية للخطيب في لفتة رائعة، نالت استحسان جماهير الفريق الأحمر. (شاهد بالفيديو)

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سراج الدين: "سعداء بالبطولات، ونأمل أن نستمر على هذا النحو، هذا الجيل يستحق أن يلعب بروح النادي الأهلي مع جهاز فني على مستوى عالٍ".

وأضاف: "لقطة اللاعبين مع الخطيب لم تحدث من قبل، وإن دلت فهي تدل على قيمة كبيرة وتقدير لمؤازرة الخطيب الدائمة للفريق ودعمه المعنوي في رحلاته الأفريقية وكأس العالم للأندية".

وتابع: "بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) كان اختيارا موفقا لنا، المدرب لم يقم بفترة إعداد حتى الآن، تسلم الفريق في وقت حساس للغاية، واستطاع تحقيق نتائج إيجابية محلية وأفريقية بجانب برونزية كأس العالم".

وعن المنافسة على لقب الدوري، قال سراج: "أشفق على اللاعبين فهم لم يحصلوا على فترات راحة طويلة منذ فترة، بخلاف السفريات الكثيرة داخليا وخارجيا".

وواصل: "جدول الدوري غير منتظم، وهذا يعود لأسباب كثيرة، بسبب كورونا والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم (الدوري ملخبط)، لكن كلنا ثقة بقدرات اللاعبين".

وأتم: "أعتقد أن هذا الموسم هو الأفضل للأهلي منذ سنوات طويلة، الجيل الحالي يلعب في ظروف صعبة، بدون دعم جماهيري الركن الأقوى والأساسي للفريق، لكنهم أثبتوا بالفعل وليس بالكلام أنهم رجال وعلى قدر المسئولية".