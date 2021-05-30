رسالة وداعية من أجويرو لجماهير مانشستر سيتي قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وجه سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي رسالة وداعية إلى جماهير الفريق السماوي قبل رحيله عن ملعب الاتحاد.

وانتهى عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وخاض آخر مباراة له بقميص سيتزنز أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب أجويرو رسالة عاطفية لجماهيره جاء فيها: "فخور بالفريق وارتداء هذا القميص لسنوات عديدة".

وأضاف: "مانشستر سيتي دائما في قلبي، فخور بهذا الفريق ودفاعي عن ألوانه لسنوات عديدة".

وأتم: "مانشستر سيتي في قلبي إلى الأبد".

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 33 عاما على أعتاب الانتقال إلى برشلونة في صفقة مجانية.