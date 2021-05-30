تقارير: سيرينو يتمسك بالرحيل عن صنداونز.. والأهلي ما زال في الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم صنداونز الجنوب إفريقي، يتمسك بمغادرة ناديه في الموسم الجديد، مضيفةً أن الأهلي ما زال يرغب في التعاقد مع اللاعب.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع صنداونز لضم سيرينو خلال الموسم الجاري، ولكن تعثرت الصفقة بسبب خلافات مالية، حيث رفض النادي عروضا متكررة من الأحمر.

ووفقا لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، فإن سيرينيو مع بلوغه الثلاثين من عمره تظل أولويته الرحيل عن صنداونز من أجل كسب أفضل الأموال لتأمين مستقبله ماليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيرينيو ما زال يهتم بمبلغ 15 مليون راند (أكثر من 17 مليون جنيه مصري) الذي سيتقاضاه كراتب سنوي في مصر، مؤكدةً أن الأهلي لا يزال يرغب في ضم اللاعب لدعم صفوفه.

ولفت تقرير "كيف أوف" إلى أن سيرينو تعرض لانتقادات بعد ارتداء قميص الأهلي الذي تبادله مع محمد مجدي أفشة نجم الأهلي بعد مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل (1-1).

ونقلت الصحيفة عن مصادر في صنداونز أن أزمة رحيل سيرينيو تتمثل في رسوم انتقاله لناد آخر، حيث يرتبط اللاعب بعقد طويل مع النادي، الذي يريد أموالا أكثر من التي تستعد الأندية الراغبة في ضمه لدفعها.

يُذكر أن سيرينو (30 عاما) سجل خمسة أهداف في 25 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، وفاز بالدوري في السنوات الأربع التي قضاها في صنداونز.