بعد حكم اليوم.. حالة وحيدة يعود فيها مرتضى منصور لرئاسة الزمالك - تقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

حصل مرتضى منصور على حكم في صالحه من محكمة القضاء الإداري في صراعه مع اللجنة الأوبمية التي قررت في أكتوبر الماضي وقفه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى".

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور، قالت هيئة "المفوضين" في حيثيات توصيتها إن قرار الإيقاف استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.

ولكن هل هذا الحكم يعني عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ؟

أفام مرتضى منصور دعوتين ضد اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة حيث فاز بالأولى اليوم وخسر الثانية الخاصة باستبعاده من رئاسة نادي الزمالك بحكم نهائي في مارس الماضي .

قرار وزاري

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي، في 29 نوفمبر الماضي إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

وجاء هذا القرار في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 202 بإحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وبناء على القرار الوزاري فقد قررت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

إحالة للنيابة العامة

وأحال النائب العام البلاغ المُقدم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، إلى نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق في المخالفات التي رصدتها الوزارة، وأصدرت قرارها بإيقاف مرتضى منصور ومجلس إدارته.

وذكر مصدر قانوني - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي - أن إحالة البلاغ يأتي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في البلاغات المُقدمة إلى النائب العام، موضحًا أن كل بلاغ يتم إحالته للنيابة المختصة بموضوعه

قضية ضد وزير الشباب

وحرك مرتضى منصور دعوى لوقف قرار الوزير لتقرر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري – في السابع من فبراير الماضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقالت في حيثيات حكمها إن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمارالرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها،

حكم نهائي

طعن مرتضى منصور على حكم محكمة القضاء الإداري لتصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في الخامس عشر من مارس الماضي حكماً نهائياً برفض الطعن المقام منرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو المجلس، الذى طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

الحالة الوحيدة لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات سابقة عن الحالة الةحيدة التي سيعود فيها مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك خلال تصرحيات تيلفزونية لقناة "أون تايم سبورت 2".

وقال صبحي "لو رأت النيابة أن المخالفات لا ترتقي، فالمجلس السابق سيعود".



الجدير بالذكر أن اللجنة الاوليمبية المصرية قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بناء على شكاوى مقدمة من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك الأسبق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية،وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.