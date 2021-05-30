إصابة دي بروين بكسر في عظمتي الأنف والعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سيتزنز ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر سيتي أمام تشيلسي في مباراة نهائي تشامبيونزليج بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب دراجاو بمدينة بورتو البرتغالية.

وتعرض دي بروين للإصابة بعد التحام قوي مع روديجر مدافع تشيلسي ليغادر الملعب على الفور.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب دي بروين: "لقد عدت للتو من المشفى، إصابتي هي كسر في عظمة الأنف وكسر في عظمة العين اليسرى".

وأتم: "أشعر بتحسن الآن، لكننا مازلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة الأمس.. سنعود".