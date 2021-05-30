الارشيف / اخبار الرياضه

إصابة دي بروين بكسر في عظمتي الأنف والعين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سيتزنز ضد في نهائي .

وخسر سيتي أمام تشيلسي في مباراة نهائي تشامبيونزليج بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب دراجاو بمدينة بورتو البرتغالية.

وتعرض دي بروين للإصابة بعد التحام قوي مع روديجر مدافع تشيلسي ليغادر الملعب على الفور.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب دي بروين: "لقد عدت للتو من المشفى، إصابتي هي كسر في عظمة الأنف وكسر في عظمة العين اليسرى".

وأتم: "أشعر بتحسن الآن، لكننا مازلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة الأمس.. سنعود".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا