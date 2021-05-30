اتحاد الكرة: لن يتم إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أي نية لإلغاء مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وشهدت الفترة الماضية تعديلات عديدة في جدول مباريات الدوري الممتاز.

وقال مجاهد في تصريحات لراديو "9090" "في اخر اجتماع مع مسؤولي أندية الدوري، تحدثنا أن الحد الأقصى لانتهاء المسابقة 30 سبتمبر، نحاول أن نستفيد من الوقت لكي ننتهي في وقت مبكر".

وأضاف "هناك أندية لا تشارك إفريقيا لكن أيضاً قالوا أن هناك لاعبين محترفين سيتوجهون للعب مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي، كنا نريد الاستفادة من الوقت وتوفير الضغط".

واستمر "كان لدينا محاولات للتسهيل على الأندية لكن لم يحدث استجابة، أعتقد أنه يجب أن تقبل الأندية باللعب بدون بعض من لاعبيها الدوليين في بعض الوقت".

وتابع "كنا نحاول أن يلعب الأهلي مباراته أمام المقاولون يوم 14 رغم أنها في التوقف الدولي على أساس أن مباراة الترجي يمكن أن تلعب يوم 19، لكن المباراة ستلعب يوم 18 وهناك توقف دولي وبالتالي الأمور أصبحت صعبة".

وشدد "لو إن شاء الله بيراميدز وصل لنهائي الكونفيدرالية سيلعب 10 يوليو والأهلي أيضاً لو تأهل سيلعب 17 يوليو ولا نعرف اذا كان هناك تأجيل للنهائي لـ27 أم لا، ماذا سيكون موقف المنتخب الأوليمبي وقتها، ولا نريد أيضاً وضع مباريات على أساس أن المنتخب الأوليمبي لن يكمل مشواره، نتمنى أن يلعبوا على ميدالية".

وأوضح "لا يوجد أي نية لإلغاء الدوري، وما يثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة، الدوري سيتم استكماله، وكما قلت حتى لو وصلنا للحد الأقصى وهو 30 سبتمبر".

وكشف "بالفعل لدينا خطاب رسمي من الأهلي بشأن خوض مباراتي دجلة وسيراميكا وقت توقف الأولمبياد، كذلك مباراتين لبيراميدز، والمباريات الأخرى بالطبع يجب أن ننسق مع الجميع، نريد أن يكون هناك عدالة وتكافؤ قدر المستطاع، هناك منافسة على القمة ولتفادي الهبوط أيضاً".

واختتم "كأس مصر يختلف عن الدوري، لا يمكن في الدوري أن تلعب بعض المباريات بتقنية حكم الفيديو والبعض الأخر بدون، في الكأس الأمر مختلف، لدينا أسباب لعدم الاستعانة بالتقنية في الكأس منها التكلفة وأيضاً لكي يعتاد الحكام على عدم وجودها في بعض المباريات بجانب أمور إدارية في البداية، لكن سيتم الاستعانة بالتقنية بداية من نصف النهائي".