نادر شوقي: أكرم توفيق سيصبح رقم 1.. ووليد مستمر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، أن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا "استوى" ولا يقل أهمية عن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، مضيفا أنه تواصل مع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق لحسم خطوته المستقبلية.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية الشمس، قال شوقي: "تواصلت مع المحمدي لحسم خطوته المقبلة، ومن الممكن أن ينهي مشواره في مصر لكن ليس في الوقت الحالي فمازال أمامه فترة للعب في أوروبا.. المحمدي سفير محترم لمصر في إنجلترا".

وعما أثير حول تفكير وليد سليمان في الاعتزال، قال: "جددنا عقد وليد سليمان لمدة موسمين، ويتبقى له موسم، وليد متواجد في الأهلي ويعلم أنه وجوده أمر مهم، لكن مسألة المشاركة أمر فني وليس ليه أي نية للاعتزال".

وبسؤاله عن أداء أحمد ياسر ريان، قال أحمد بيرفع رأسي في أي مكان ينضم له، (استوى) ولا يقل أهمية عن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي".

وتابع: "سيرجي آكا لاعب الجونة كان سينضم إلى صفوف الأهلي قادما من الصفاقسي وسألت عليه أنيس بوجلبان، لكن الصفقة لم تتم وانضم للجونة".

وبسؤاله عما إذا كان الزمالك يرغب في ضمه، قال: "لم يحدث أن تواصل أي مسئول من الزمالك لضم آكا".

وتطرق شوقي للحديث عن عمر رضوان، وقال: "حارس محترم، لكن لا أعتقد أن انضمامه للأهلي سيكون خطوة صحيحة في الوقت الحالي".

وعن محمد محمود وأكرم توفيق، أجاب وكيل أعمالهما: "(بنرقي) محمد محمود، اللاعب سيجري مسحة جديدة للاطمئنان عليه، أما أكرم فأتوقع أن يصبح رقم 1 في خلال السنتين المقبلين".