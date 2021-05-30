تقارير: يوفنتوس يناقش مع رايولا ضم بوجبا ودوناروما خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

زعمت تقارير أوروبية اليوم الأحد، أن بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، التقى مع مينو رايولا وكيل الأعمال الشهير من أجل مناقشة انضمام بعض اللاعبين إلى صفوف السيدة العجوز مع بداية الموسم المقبل.

وعانى بيانكونيري في الموسم المنقضى، وفشل في تحقيق بطولة الدوري الإيطالي بعد السيطرة عليها لمدة 9 مواسم متتالية، كما خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس في الجولة الأخيرة من منافسات كالتشيو بعد تعثر نابولي.

ويحاول يوفنتوس تصحيح مسار الفريق، حيث قام بإقالة أندريا بيرلو من منصبه كمدرب وأعلن التعاقد مع ماسيمليانو أليجري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن نيدفيد ورايولا اللذان يتمتعان بعلاقة جيدة التقيا أمس السبت في مونت كارلو لمناقشة مستقبل بول بوجبا وجيانلويجي دوناروما وآخرون بين صفوف السيدة العجوز.

وأفادت الصحيفة أن بوجبا ودوناروما ليسا اللاعبان الوحيدان اللذان تريد السيدة العجوز التوقيع معهما خلال الميركاتو الصيفي.

وأتم التقرير أن بول بوجبا هدفًا ليوفنتوس الذي يرحب بضمه في إطار صفقة تبادلية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعد محط أنظار مانشستر يونايتد الإنجليزي.