مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في بث مباشر بـ الدوري السعودي «الجولة 30»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد لحساب الجولة 30 -الأخيرة- في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأحد 30-5-2021.

تُسلط الأضواء على ملعب مرسول بارك، حيث يستضيف نادي النصر نظيره الاتحاد في قمة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، والتي تحمل نتيجتها أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين.

ويدخل صاحب الأرض، النصر، المباراة بعد أن تعادل في اللقاء الماضي أمام فريق الوحدة بنتيجة (1-1)، ليفوت فرصة المنافسة على خطف المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ولكن لن يتنازل عن تحقيق الفوز اليوم على أمل الدخول في المربع الذهبي.

ويتواجد فريق النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 46 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع التعاون الذي يلتقي مع ضمك في نفس التوقيت.

في المقابل، يدخل الاتحاد المباراة منتشيًا بالفوز الهام الذي حققه أمام فريق أبها خارج الديار بثنائية مقابل هدف، ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وسيبحث نادي الاتحاد عن تحقيق الفوز على النصر اليوم، لخطف الوصافة من الشباب حاله خسارته أو تعادله في المباراة التي تقام في نفس التوقيت أمام الوحدة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بجدول الترتيب، وفي رصيده إلى 53 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “الشباب”، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع “التعاون”.

وتعتبر مواجهة اليوم بين النصر والاتحاد هي 94 في تاريخ مواجهاتهما، إذ تقابلا 93 مرة سابقة، وخلال تلك المواجهات فاز العميد في 34 مناسبة، مقابل 29 للعالمي، بينما سيطر التعادل على 30 لقاء.

وتنقل مباراة النصر والاتحاد اليوم، على القناة الرياضية السعودية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.