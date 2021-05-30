الامارات | فيديو توضيحي لدور حارس تشيلسي في هدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توضيحي لدور حارس تشيلسي في هدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توضيحي لهدف الفوز الثمين الذي أحرزه تشيلسي في مرمى مانشستر سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس السبت، وضمن ل"البلوز" التتويج الثاني في تاريخه.

وأظهر الفيديو "الجندي المجهول" الذي وقف قاعدة الأساس وراء الهدف وهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي عندما بنى هجمة نموذجية بتمريرة اختصر فيها مسافة كبيرة في الملعب لتصل الكرة الطويلة بشكل دقيق إلى الظهير الأيسر بن تشيلويل ومنه بلمسة واحدة إلى مايسون ماونت صاحب التمريرة البينية الساحرة للألماني كاي هافيرتز المندفع من الخلف بين المدافعين ليمر من الحارس البرازيلي إيدرسون ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 42 وسط ذهول لاعبي مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وكان واضحاً من تكتيك الهدف أنه مبرمج مسبقاً في تدريبات تشيلسي بقيادة المدرب المخضرم الألماني توماس توخيل الذي كان على قدر الحدث وأثبت تفوقه على غوارديولا للمباراة الثالثة على التوالي بعدما كان قد هزمه في نصف نهائي كأس انجلترا وفي إياب الدوري الإنجليزي.

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