شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في نهائي بطولة أفريقيا للسلة.. الموعد والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره فريق الاتحاد المنستيري، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها رواندا في الفترة من 16 حتى 30 مايو الحالي.

وكان الزمالك قد نجح أمس في التغلب على فريق لواندا الأنجولي أمس في نصف النهائي بنتيجة (89-71)، كما فاز فريق الاتحاد المنستيري على باتريوتس الرواندي بنتيجة (87-46) في نصف نهائي البطولة، ليتواجه الفريقان في النهائي.

وتقام المباراة اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرًا، وتنقلها قناة ON TIME SPORTS 3.

وتلعب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة بشكلها الجديد برعاية NBA وتقام النسخة الأولى في رواندا.

وكان الزمالك قد فاز على فريق الشرطة الكاميروني بنتيجة (82-53) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن منافسات ربع النهائي.

كما فاز الزمالك على المجمع البترولي بطل الجزائر بنتيجة (64-97)، في المباراة الثالثة والختامية للفريق ضمن مباريات البطولة الإفريقية.

ويشارك في البطولة 12 فريقُا مقسمين إلى 3 مجموعات، يصعد للدور التالي أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثالث من كل منها.

وصعد سلة الزمالك كأول مجموعته ليؤكد تأهله للدور ربع النهائى للبطولة بعد فوزه مسبقًا على كل من فيروفيارو الموزمبيقي ودوانسي بطل السنغال.

وتضم قائمة القلعة البيضاء النهائية 13 لاعباً هم: والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، كما أنه النادي المصري الوحيد الذي استطاع التأهل للبطولة.