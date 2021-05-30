شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري عبر القناة التالية مباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره الزمالك في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد 30-5-2021 على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

ويفتقد الزمالك فى مباراة اليوم، خدمات كل من الثنائى التونسى حمزة المثلوثى وفرجانى ساسى، بسبب الإيقاف نتيجة حصولهما على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلى، والمغربى أشرف بن شرقى، بسبب تعرضه للطرد، بالإضافة إلى كل من محمود علاء وعبدالله جمعة وحميد أحداد، بسبب الإصابة، بجانب غياب طارق حامد للإيقاف، وستكون مباراة اليوم هى الأولى لإمام عاشور، بعد انتهاء إيقافه الطويل.

ويسعى الزمالك للتغلب على تلك الظروف الصعبة بتحقيق الفوز على فريق الجونة، فى ظل منافسته على صدارة الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 54 نفطة.

وسيجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك تغييرات فى تشكيل الفريق بسبب الإصابات والإيقاف، حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود الونش، محمد عبد السلام، خط الوسط محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، وأمامهما الثلاثى: إسلام جابر، يوسف أوباما، شيكابالا، خط الهجوم سيف الدين الجزيرى.

فى حين يدخل الجونة، تحت قيادة رضا شحاتة، مباراة الزمالك بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز فى الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ويطمح فى تحقيق المفاجأة بالفوز على الفريق الأبيض، لكى يتواجد فى المراكز الدافئة، حيث يحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة.

تنقل مباراة الزمالك ضد الجونة حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت.