شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قانوني : حكم القضاء اليوم يتيح لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر قانوني أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات، يعني في مضمونه تمكين مرتضي من المشاركة في كافة أوجه الأنشطة الرياضية وعلى رأسها السماح له بالترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه وفقا لهذا الحكم فإن المدة الزمنية التي حددتها قرار اللجنة الأولمبية وهي ٤ سنوات تنقضي بقوة وحجية الحكم إذ إن الانتخابات القادمة لنادي الزمالك وفقا لما هو معلن ستجرى خلال شهور قليلة، وما قضت به المحكمة لصالح مرتضى منصور في هذا الشأن يجيز له خوض تلك الانتخابات إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليه وفقا للإجراءات التي حددها القانون.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت صباح اليوم بقبول دعوي مرتضى منصور وأوقفت تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بوقف مرتضى عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات، وكذا وقف ما تضمنه القرار من إلزام نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.