شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتوج بذهبية البطولة الكبرى للمصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت سمر حمزة، لاعبة المنتخب الوطني، بالميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى للمصارعة المقامة حاليًا في روسيا، وذلك بعدما تغلبت سمر على منافستها الروسية في وزن 75 كجم.

وكانت سمر قد نجحت أمس في التغلب على بطلة روسيا الحاصلة على فضية أولمبياد لندن 2012، وبرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في الدور قبل النهائي للبطولة، لتتأهل إلى الأدوار النهائية اليوم وتحقق الفوز.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للجائزة وقالت: «الحمدلله.. أول بطولة الجائزة الكبرى في روسيا.. وكأس الأفضل في الميزان».

سمر حمزة عبر فيس بوك

وتعد هذه البطولة ضمن البطولات التي يخوضها المنتخب استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

وكانت البطلة المصرية قد نجحت في حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 بعدما تغلبت على بطلة تونس بـ«التثبيت» ضمن منافسات وزن 76 كجم للسيدات، في بطولة إفريقيا التي استضافتها تونس شهر إبريل الماضي.

كما احتلت سمر وصافة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية، شهر مارس الماضي، وذلك بعد حصولها على فضية بطولة روما للتصنيف العالمي.