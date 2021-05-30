شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع مليون دولار للجونة خلال أيام القسط الثانى من صفقة بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الجونة على تسديد مليون دولار خلال يونيو المقبل، تمثل القسط الثانى من قيمة صفقة الكونغولي بواليا مهاجم الأهلي.

وأنتقل بواليا من الجونة للأهلي في يناير الماضي مقابل مليوني دولار ،وقام مسئولو الأهلي بتسديد مليون دولار للجونة بعد أسابيع من إتمام الصفقة وتم الاتفاق على تسديد المليون دولار الأخرى فى يونيو المقبل أى بعد أيام قليلة.

ويواجه بواليا شبح الرحيل عن الأهلي الفترة المقبلة لعدم نجاحه فى إثبات مستواه طوال الفترة المقبلة، ويأتي موعد تسديد القسط لثاني من صفقة بواليا فى توقيت بات فيه رحيل بواليا من القلعة الحمراء أمراً شبه مؤكد، حيث استقر الجهاز الفني على رحيل اللاعب الذى لم يثبت نفسه مع الفريق طوال هذه الفترة الماضية.

ويُرحّب الأهلي بعودة بواليا للجونة أو الانتقال لأى نادٍ آخر بعدما اتفق الجميع في الأهلي على رحيله فى الصيف الجاري.