شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجا لتجهيز مارسيلو لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى برنامجاً لتجهيز حسين السيد "مارسيلو"، الظهير الأيسر للدراويش، للمشاركة فى مواجهة غزل المحلة المقبلة، وغاب مارسيلو عن مباراة الدارويش الأخيرة فى كأس مصر أمام الزمالك بسبب الإصابة بكدمة فى مواجهة المقاصة بالدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة 26 لمسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الأربعاء المقبل استعدادا لاستئناف منافسات المسابقة.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.