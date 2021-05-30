شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بإنهاء العمل بعقود اللاعبين القديمة أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ اتحاد الكرة الأندية بأن غدا الاثنين 31 مايو 2021 هو آخر موعد لتقديم أى عقود قديمة وقعتها الأندية مع اللاعبين لتوثيقها فى الجبلاية وإلا تعتبر العقود ملغاة، وسيتم طرح عقود جديدة خاصة بالموسم الجديد بداية من أول يونيو المقبل.



العقود

وطالب اتحاد الكرة الأندية التى تعاقدت مع لاعبين جدد للموسم المقبل، بناءً على العقود القديمة، بضرورة تسجيلها فى اتحاد الكرة بحد أقصى غدا الاثنين مع سداد الرسوم كاملة وإلا تعتبر هذه العقود لاغية.

وتعقد اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، غدا الاثنين، اجتماعا برؤساء أندية الدورى الممتاز للمرة الثالثة، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمباريات الدوري الفترة المقبلة، وأيضا مناقشة المباريات المتبقية من كأس مصر، وموعد استئناف البطولة.

كما تضمنت الدعوة التي أرسلتها الجبلاية للأندية، أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة الموقف الخاص بلقاح كورونا، وحصول الأندية عليه توفيرا للنفقات بدلاً من إجراء مسحات كل عدة أيام.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يوجه فيها اتحاد الكرة الدعوة لرؤساء الأندية، من أجل مناقشة موقف الدوري؛ بسبب ضغط المباريات ولعب البطولة بدون اللاعبين الدوليين.