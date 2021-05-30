شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات للإبقاء على حارس يد الزمالك والتراجع عن فكرة الإحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى جهاز كرة اليد بنادى الزمالك محاولات مع محمد على حارس مرمى الفريق من أجل تراجعه عن قرار الإحتراف الخارجى بعدما إتفق مؤخرا مع أحد أندية فرنسا لخوض تجربة الإحتراف فى الموسم الجديد قى ظل عدم التجديد لللاعبين قبل تعيين اللجنة الجديدة .

ومن جانبه كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بالزمالك، أن التجديد للاعبين خلال أسبوع من المحتمل أن يغير وجهة حارس الفريق من أجل البقاء مع القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يضع فى حساباته كل الأمور.

كما أكد عبد البارى على صرف المستحقات المتأخرة لدى جميع اللاعبين كاملة هذا الأسبوع، مع التوقيع على العقود الجديدة للاعبين المنتهية عقودهم، من أجل ترتيب الأوضاع للموسم الجديد.

أشار عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب تخطط للانتهاء من ملف كرة اليد الثلاثاء المقبل.

واللاعبون الـ9 المنتهية عقودهم هم كل من: أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام، فضلا عن محمد على حارس المرمى .

فيما استقر جهاز كرة اليد بنادى الزمالك على تصعيد لاعبين أو 3 من صفوف الناشئين مواليد 2000 لصفوف الفريق الأول فى الموسم المقبل من أجل تدعيم الفريق بعناصر الشباب ،كما إستقر جهاز يد الزمالك على عدم الإستعانة بمحترف أجنبى ، خاصة أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع محترف هذه الفترة ، و لكن يرى جهاز الزمالك أهمية دور الشباب كأول خطوات بناء مستقبل كرة اليد فى الزمالك .

ونجح الزمالك مؤخرا فى التتويج بلقب دورى المحترفين مع الفريق الأبيض هذا الموسم على حساب الأهلى، قبل أن يخسر لقب كأس مصر أمام الأهلى أيضا.