شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمنستيرى التونسى بنهائى أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة السلة بنادى الزمالك، اليوم مباراة هامة مع المنستيرى التونسى، في نهائي البطولة الأفريقية " لأفروليج " والتي تقام برواندا، وتختتم اليوم .

موعد مباراة الزمالك والمنستيرى التونسى

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المنستيرى التونسى في تمام الرابعة مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورت، والتي حصلت على حقوق بث و إذاعة المباريات.

وصول الزمالك والمنستيرى للنهائى

وصل الزمالك لنهائى لأفروليج بعد الفوز على بترو الأنجولى بنتيجة 89 / 71 فى دور نصف النهائي، وتأهل بطل تونس بالتغلب على باتريوس الرواندى بنتيجة بنتيجة 87 / 46 .

قائمة الزمالك

أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.

مشوار الزمالك

وحقق الزمالك العلامة الكاملة في البطولة، بالفوز في كل المباريات التي خاضها أمام كل من فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، البترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، ولواندا الأنجولى .