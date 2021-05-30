شكرا لقرائتكم خبر عن 49 محاولة و12 هدفا.. أبرز أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد ياسر ريان أرقامه المميزة هذا الموسم، بعدما سجل هدفا فى مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم

وشهدت مباراة اليوم بين سيراميكا وطلائع الجيش تسجيل 4 أهداف مثيرة، نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق إسلام محارب في الثانية 15 من بداية المباراة، فيما سجل ميدو جابر هدفا لسيراميكا من صاروخية في الدقيقة 14 من عمر المباراة، لينجح أحمد ياسر ريان من التقدم لسيراميكا في الدقيقة 36، لكن ناصر منسي لاعب طلائع الجيش أدرك هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 31 نقطة من 25 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر في 10، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وجاءت أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا في الدوري هذا الموسم كالتالي:

لعب: 19 مباراة

سجل: 12 هدفا

صنع: هدفا

سجل بقدمه اليمنى: 5 أهداف

سجل بقدمه اليسرى: 5 أهداف

سجل "3" ضربات جزاء

سجل بالرأس: هدفين

حصل على ضربتي جزاء

محاولات: 49 منها 22 على المرمى