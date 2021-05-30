شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يتوجه مجلس الدولة بعد قليل للحصول على «نص حكم» عودته للنشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمجلس الدولة إن الخدمات الامنية المتواجدة بالمجلس أخطرت بتحرك مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق إلى مقر المجلس للحصول على نسخة من منطوق الحكم الصادر لصالحه منذ قليل بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات والذي قضت به محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق ابراهيم.

وأكد أن عددا من المحاميين بمكتب مرتضي منصور هم من حضروا جلسة النطق بالحكم صباح اليوم وغاب عنها مرتضي.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها داخل مقر مجلس الدولة قبل حضور مرتضي الذي قد يصاحبه عددا من انصاره بعد صدور الحكم لصالحه وقبول دعواه.

وحصلت «المصري اليوم» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ قليل بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات.

قالت المحكمة إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر برئاسة هشام حطب شابه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي انتخبت مرتضى منصور رئيسا للنادي في انتخابات شرعية وقانونية، وإن القرار على هذا النحو يعد قرارا غير مشروع يخالف صحيح القانون.

وأضافت المحكمة أن تجاهل اللجنة لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك يجعل قرارها بوقف رئيس النادي هو انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها، تكفي لبطلان القرار بما يتعين وقف تنفيذه.