شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يلغى قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت محكمة القضاء الإداري منذ قليل قرار وقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات، والذي أصدرته اللجنة الأوليمبية في أكتوبر الماضي.

كما أوقفت المحكمة في حكمها قرار اللجنة فيما تضمنه أيضا من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، قرارا في 4 أكتوبر الماضي، يقضي بمنع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.