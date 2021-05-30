شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يلغى قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغت محكمة القضاء الإداري منذ قليل قرار وقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات، والذي أصدرته اللجنة الأوليمبية في أكتوبر الماضي.
كما أوقفت المحكمة في حكمها قرار اللجنة فيما تضمنه أيضا من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، قرارا في 4 أكتوبر الماضي، يقضي بمنع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.