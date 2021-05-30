شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتوج بذهبية المصارعة بمنافسات الجائزة الكبرى فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بروسيا، بعد التغلب على منافستها الروسية فى وزن 75 كجم.

وجاء تتويج سمر حمزة بعدما تغلبت على لاعبات روسيا فى الأدوار النهائية وقبل النهائي وربع النهائي، حيث فازت البطلة المصرية على رعبة روسيا ايكاترينا بوكينا صاحبة الميدالية البرونزية فى ريو دى جانيرو.

وتأهلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة إلى الأولمبياد بعد الفوز في التدورة المؤهلة التى أقيمت بتونس أبريل الماضى.

واعتمد الاتحاد الدولى للمصارعة إسناد وتنظيم 3 بطولات عربية ودولية خلال شهر نوفمبر المقبل لتكمل سلسلة البطولات التى تستضيفها مصر فى الفترة الراهنة بمختلف الألعاب.

ووفقا لما حدده الاتحاد الدولى، فالبطولات هى بطولة إبراهيم مصطفى الدولية وتقام يومى 26 و27 نوفمبر المقبل، وبطولة المنتخبات العربية 28 من نفس الشهر، وفى اليوم التالى بطولة الأندية العربية .

وتأهل من منتخب المصارعة كل من محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى وهيثم فهمي وعبد اللطيف منيع بالإضافة إلى سمر حمزة وإيناس خورشيد، و عمرو رضا ، و ضياء كمال جودة.